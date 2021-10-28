رئيس رأس غارب يستقبل مسؤولى شركة إماراتية متخصصة في طاقة الرياح

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استقبل اللواء حامد احمد، الخميس، كل من المهندس عقيل بوهرا رئيس مجلس ادارة شركتى أمونت وأبيدوس والمهندسة بشرى ابراهيم مديرة المكتب الفنى والاستاذ ايمن شندى المدير الادارى والتابعين لمؤسة النويس الاماراتية لطاقة الرياح والمهندس محموظ عرنوس مسؤول هيئة الطاقة الجديده والمتجدده بالبحر الاحمر .

واضاف حامد بأن مؤسسة النويس تعمل في مجال طاقة الرياح على مستوى الشرق الاوسط القارة الافريقية وخاصة إنتاج الطاقة في جمهورية مصر العربية بمدينة راس غارب .

وفى ذات السياق تطرق رئيس المدينة إلى احتياجات المدينة من توفير فرص عمل لشباب المدينة وطبيعة المشاركات المجتمعية للشركات في جميع المجالات التي تهم اهالى راس غارب .

وعرض حامد المشاركات المجتمعية للشركات التي تعمل في مجال الطاقة بالمدينة وكذا توفير فرص العمل لشباب المدينة .

وقدم رئيس المدينة دروع الوحدة المحلية للضيوف متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مجال انتاج طاقة الرياح مع توفير الدعم الكامل من جميع الجهات التنفيذية .