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رئيس «مياه أسوان»: نسعى لإنجاز «حياة كريمة» وفقا لمعايير الجودة في مواعيدها

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رئيس «مياه أسوان»: نسعى لإنجاز «حياة كريمة» وفقا لمعايير الجودة في مواعيدها رئيس «مياه أسوان»: نسعى لإنجاز «حياة كريمة» وفقا لمعايير الجودة في مواعيدها

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قال العميد مهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأنه تم توفير كافة الامكانيات لمبادرة حياة كريمة بأسوان والتى تنفذ بالعديد من القرى والمناطق بها في مجال عمل الشركة كما تم توفير الكوادر البشرية المدربة ذات الخبرة في مراحل التنفيذ المختلفة وعمليات الإشراف، مع مراعاة معايير الجودة والإتقان.

واضاف رئيس مياه الشرب والصرف الصحى، بأن العمل يجرى بمشروعات المبادرة بالتوازى وبالتوالى حسب نوعية وطبيعة الأعمال للإنتهاء منها في مواعيدها المحددة.
واشار إلى أهمية التفاعل والمشاركة مع المواطنين بمناطق المبادرة التي تستهدفهم في الأساس، وهذا ما تقوم به الإدارات المختصة بالشركة جنبا إلى جنب مع الجهود الفنية مؤكدا ان المبادرة تمثل تجربة تاريخية غير مسبوقة وفريدة من نوعها ونقلة حضارية وإجتماعية تشهدها .

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