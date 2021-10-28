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رئيس «الأسقفية»: الحوار اللاهوتي مع الكنائس الشرقية يقرب وجهات النظر

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رئيس «الأسقفية»: الحوار اللاهوتي مع الكنائس الشرقية يقرب وجهات النظر رئيس «الأسقفية»: الحوار اللاهوتي مع الكنائس الشرقية يقرب وجهات النظر

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شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في جلسات الحوار اللاهوتي المشترك بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، حيث جرت فعاليات هذا اللقاء افتراضيا عبر موقع زووم واستمرت الجلسات ثلاثة أيام اختتمت اليوم.

وأكد رئيس الأساقفة أن جلسات الحوار اللاهوتي مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية شهدت مشاركة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية والكنيسة الأرمينية والكنيسة السريانية، حيث ناقشت الكنائس على مدار ثلاثة أيام تاريخ المجامع المسكونية وأبرزها مجمع خلقدونية إذ ترأس المطران جريجوري كاميرون أسقف سانت اساف بويلز البريطانية لجنة الكنيسة الأنجليكانية بينما ترأس الأنبا انجيلوس أسقف لندن للكنيسة القبطية لجنة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

واعتبر رئيس الأساقفة أن جلسات الحوار اللاهوتي تقرب وجهات النظر بين الكنائس المشاركة وتفتح أبوابًا مغلقة بين الطوائف المختلفة مؤكدًا على محبته لكافة الكنائس باعتبارها أعضاء في جسد المسيح الواحد.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية قد بدأ منذ سنوات طويلة حيث تعقد تلك الجلسات بشكل دوري لذلك اتفق المشاركون في تلك الدورة على إصدار توصيات في اللقاء القادم.

كان جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري قد أشار في زيارته الأخيرة للقاهرة إلى الحوار اللاهوتي المستمر بين الكنيسة الأنجليكانية من ناحية وبين الكنائس الأرثوذكسية من ناحية أخرى بالشكل الذي يقوي العلاقات بين الطوائف المسيحية.

المصرى اليوم

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