جامعة القاهرة تكرم مدير مستشفي الجراحة بـ«أسوان الجامعي»

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كرمت جامعة القاهرة، اليوم الخميس، الدكتور عصام أبوالمجد الشريف أستاذ الأنف والأذن والحنجرة طب جامعة أسوان، بحضور الدكتور رضا كامل مقرر اللجنة العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس.

ويشغل عصام الشريف منصب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ومدير مستشفي الجراحة بمستشفيات جامعة أسوان.

وجاء التكريم عقب الانتهاء من الجزء الاول من كتاب الدلائل الاسترشادية لجراحي الأنف والاذن والحنجرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه.