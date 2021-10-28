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انطلقت، الخميس، وعلى مدار يومين فاعليات المؤتمر العلمي السنوى الخامس والثلاثون لقسم طب العيون بكلية الطب بالتعاون بين جامعه قناه السويس والجمعية الرمدية المصرية.

تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وبحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كليه الطب وإشراف تنفيذى الدكتورة ميرفت الشبراوى رئيس المؤتمر ومقرروا المؤتمر الدكاترة محمد منير، أحمد زكريا ،محمد صلاح.

بحضور الدكتور نادر النمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة دلال شوقى رئيس الرمدية المصرية ونخبه متميزة من الخبراء والعلماء في مجال طب العيون.

وأعربت الدكتورة ماجدة هجرس عن تقديرها للكوادر الطبية لما بذلوه من مجهد وتفانى وإدارة لأزمة كورونا خلال الفترة السابقة بفائق الجودة.

مشيره إلى أنه في ظل الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالمنظومة الصحية تماشيا مع رسالتها ورؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية قام قسم العيون بإطلاق مؤتمره العلمى «الجديد في علم العيون» وذلك للاطلاع على أحدث الطرق والتطورات العلاجية في مجال طب وجراحات العيون واستخدام أحدث التقنيات والاجهزة الطبية المتطورة وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية بما ينعكس بشكل ايجابى على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى مؤكده على أن عقد المؤتمر خلال شهر اكتوبر يتواكب مع الاحتفال باليوم العالمى للابصار في الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر من كل عام.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب أن المؤتمر يعد فرصة لاستضافة كوكبة من العلماء المتخصصين في طب العيون لإدارة حلقات نقاش من أجل وضع استراتيجيات لتطبيق منهجية الممارسات الصحية الجيدة وتعزيز جودة الرعاية الصحية والإرتقاء بصحة الإنسان والمجتمع.

كما عرضت الدكتورة ميرفت الشبراوى أهمية المؤتمر في الإطلاع على الجديد في مجال طب وجراحة العيون من خلال الاستفادة من نتائج أحدث البحوث العلمية بالإضافة لتبادل الخبرات مع كافة المتخصصين في هذا المجال.