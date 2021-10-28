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13 دولة تطالب إسرائيل بوقف مخططها لبناء مستوطنات في الضفة المحتلة

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13 دولة تطالب إسرائيل بوقف مخططها لبناء مستوطنات في الضفة المحتلة 13 دولة تطالب إسرائيل بوقف مخططها لبناء مستوطنات في الضفة المحتلة

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حثت 13 دولة أوروبية، إسرائيل، بشكل جماعي على إلغاء مخططها للتوسع الاستيطاني الضفة الغربية المحتلة؛ إذ أصدرت 12 دولة بيانًا مشتركًا فيما أصدرت المملكة المتحدة_ بيانًا منفصلًا.

وطالبت الدول الـ13 ا سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن مخطط بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لافتًا أن هذا التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للمواثيق الدولية، ومن شأنه تقويض حل الدولتين.

يأتي ذلك في أعقاب إعطاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موافقة نهائية على بناء حوالي 3000 وحدة استيطانية في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء؛ إذ منح منتدى التخطيط التابعه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة النهائية ع على ذلك رغم الرفض الأمريكي والأوربي لهذا التوسع الاستيطاني.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية قرارها رغم انتقاد الولايات المتحدة للخطة، الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس- في مؤتمر صحفي أوردته قناة الحرة الأمريكية، أول أمس الثلاثاء،: «نحن قلقون للغاية إزاء خطة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية».

وأضاف «نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر»، معتبرا أن هذا التوسع «يضر بآفاق حل قيام دولتين».

واعتراضًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي قالت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا والنرويج وهولندا وبولندا والسويد في بيان مشترك لعهم، اليوم الخميس، إن على إسرائيل إلغاء قرارها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارت الخارجية للاثنتا عشرة دولة في بيانها المشترك: «نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء حوالي 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية».

وأضاف البيان «نكرر معارضتنا القوية لسياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين».

وفي السياق ذاته، التحقت المملكة المتحدة، بالركب عبر حث إسرائيل على التراجع عن موقفها.

وقالت المملكة المتحدة في بيانها إن المستوطنات «غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار».

واتخذت إسرائيل يوم الأربعاء خطوات جديدة نحو التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة؛ إذ أعطت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي موافقة نهائية على 1800 منزل للمستوطنين، فضلًا عن مصادقة مبدئية على 1344 منزل آخر، وفقا لمتحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصرى اليوم

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