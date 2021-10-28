أخبار عاجلة

انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين -
المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر -
11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة في السودان يديرها مدنيون

Print
بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة في السودان يديرها مدنيون بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة في السودان يديرها مدنيون

بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة في السودان يديرها مدنيون

طالب مجلس الأمن الدولي في قرار له بالإجماع، بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان.

وأعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه اجتمع مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعرض عليه تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان.

وقالت البعثة الأممية: إن الممثل الخاص للمنظمة في السودان التقى البرهان وحثه على تهدئة الأوضاع في البلاد، كما طلب منه السماح بالوصول إلى المحتجزين والإفراج عنهم.

وعرض بيرتيس "مساعدته في تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية" "بين الجناحين العسكري والمدني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان