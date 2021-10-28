أخبار عاجلة

انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين -
المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر -
11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المنافسة" توافق على استحواذ "المراعي" على "بن غاطي لصناعة المشروبات"

Print
"المنافسة" توافق على استحواذ "المراعي" على "بن غاطي لصناعة المشروبات" "المنافسة" توافق على استحواذ "المراعي" على "بن غاطي لصناعة المشروبات"
بعد دراسة أعدتها الهيئة وخلصت إلى عدم توقع أي أثر سلبي لأسباب عدة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عدم ممانعتها من إتمام عملية استحواذ شركة المراعي على كامل الحصص في شركة بن غاطي لصناعة المشروبات.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأنها قامت بدراسة سوق تعبئة المرطبات لتحديد ما إذا كانت هناك أية مخاوف على المنافسة، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على المنافسة لعدة أسباب من بينها عدم تغير الحصص السوقية للمنشآت العاملة في سوق تعبئة المرطبات في المملكة؛ كون عملية الاستحواذ ستكون في مصنع بدولة الإمارات العربية المتحدة فقط، إضافة إلى أن سوق تعبئة المرطبات يتمتع بوجود عدد كبير من الشركات.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة قد أصدرت الموافقة على 117 عملية تركز اقتصادي في عدة قطاعات منذ مطلع العام الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان