رفع جاهزية الهلال الأحمر بالطائف تزامنًا مع الحالة المطرية

★ ★ ★ ★ ★

فرق المدني والأمانة ودوريات المرور تواصل انتشارها في الشوارع

تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف، فقد قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف برفع أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح عبدالله الحارثي مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، في بيانٍ تلقته "سبق"، أن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم إذا دعت الحاجة.

وتماشيًا مع هذه التحذيرات دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى للسيول والأودية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وذكرت الهيئة أنها تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حدوث طارئ عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

ويتواصل هطول الأمطار حاليًّا على الطائف، في ظل استعدادات الجهات المختصة والمعنية، وانتشارها في الشوارع الرئيسة وغيرها، خصوصًا فرق الدفاع المدني ودوريات المرور، كذلك فرق الأمانة التي تتابع مجريات الأمطار.