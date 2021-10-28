أخبار عاجلة

انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين -
المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر -
11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" توقع 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

Print
"البيئة" توقع 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان "البيئة" توقع 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
اشتملت المخالفات على عدم توفير مكان ملائم للحيوانات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية تقدّر قيمتها بـ50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بسلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وأعلن مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، ضبط ثماني مخالفات، من ضمنها "عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات، وعدم توفير الغذاء لها ومعالجة المريض منها، إضافةً إلى تعذيبها وعرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام".

وقال الدكتور "الدويرج": إنّ المخالفات الثمانية تم رصدها في خمس مناطق: المنطقة الشرقية بواقع 3 مخالفات، وفي منطقة عسير بواقع مخالفتين، ومخالفة واحدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وحائل.

وأضاف أن "الوزارة" ألزمت المخالفين بضرورة معالجة المخالفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، والمتبعة في مثل هذه الحالات.

ودعت "الوزارة" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لأحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مناشدةً في الوقت نفسه كل المواطنين والمقيمين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 939.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء