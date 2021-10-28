رئيس مدينة القصير يلتقي ممثلي الفنادق والقرى السياحية

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التقى اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، بممثلى القرى السياحية والفنادق الواقعة بنطاق المدينة، بقاعة الوحدة المحلية، وذلك في ضوء الاهتمام والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات.

خلال اللقاء أكد رئيس مدينة القصير، أهمية العمل على تنشيط السياحة وتقديم خدمات متميزة السائحين خاصة عقب جهود الدولة في عودة السياحة وزيادة الأفواج لجميع فنادق مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بمردود ايجابى على قطاع السياحة بمدينة القصير.

ووجه رئيس المدينة بضرورة انتظام توريد نسبة ١%، لتكن عائدا في إقامة وإنشاء المشروعات الهامة التي تساهم في النهوض بالمدينة، فضلا عن الإستفادة منها في تطوير المناطق التي يتردد عليها الأفواج السياحية.

