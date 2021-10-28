«التأخر جعله أشبه بعجلة الكاوتش».. استئصال جزئي لقولون طفل بالإسكندرية

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أجرى فريق طبي بقيادة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، جراحة متقدمة لطفل يبلغ من العمر عام ونصف، ولد يعاني من إمساك (مشاكل الإخراج)، حيث جرى استئصال جزء من القولون.

وقال «وهيب»، أنه نتيجة تأخر اسرة الطفل في العرض على أطباء وتشخيص الحالة والعلاج لدي الاطباء، تفاقمت المشكلة وأصبح حجم القولون مثل «عجلة الكاوتش» من التمدد والتضخم العنيف، نتيجة وجود إختلاف خلقي بجزء من القولون نتيجة عدم وجود خلايا عصبية به، مما يؤدي إلى فقدان الحركة التي تؤدي إلى تفريغ القولون من محتوياتها (البراز).

وأوضح أنه تم استئصال جزء من القولون للطفل المصاب، وإعادة توصيل القولون السليم بالمستقيم في عملية واحدة استغرقت قرابة ساعتين ونصف، والان حالته مستقرة.

وأشار إلى أن مشاكل الإخراج (الإمساك)، متعددة وتبدأ أعراضها منذ الولادة وحتي البلوغ في الأطفال وتحدث ايضا في كبار السن لأسباب أخرى فلا بد اننا كمرضي وأطباء لا نكتفي بعلاج الأعراض فقط وممكن ولابد من السعي الحقيقي للتشخيص السليم وذلك لاستبعاد الأسباب الجراحية التي تستوجب إجراؤها ويتم التأخير في الإجراء مما يحدث ويكون سببا في زيادة الوفيات والمضاعفات ضمن هؤلاء الأطفال ومرض هيرشسبرينج (عدم وجود الخلايا العصبية) موجود بالأطفال باشكال مختلفة وتظهر علاماته في أعمار مختلفة ولابد لأطباء الأطفال المعالجين بضرورة مشاركة جراحين للأطفال في وقت مبكر من شكوى الطفل، وذلك لسرعة التشخيص ومن الممكن تشخيص بعض الحالات أثناء الحمل فيساعد ذلك على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الولادة.