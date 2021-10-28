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تنبؤات بسقوط أمطار على جنوبي البحر الأحمر

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تنبؤات بسقوط أمطار على جنوبي البحر الأحمر تنبؤات بسقوط أمطار على جنوبي البحر الأحمر

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تلقت إدراة الازمات بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا، بشأن توقعات بهطول امطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب وشلاتين).

كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار على جمهورية العربية خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وأصدر اللواء عمرو حنفى- محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمه في هذا الشان لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.

المصرى اليوم

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