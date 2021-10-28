انطلاق فعاليات الملتقي الفني للترويج السياحي بالمنيا

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تنطلق فعاليات، الملتقى الفني الأول للترويج السياحي والفني بمشاركة ممثلين من 60 دولة حول العالم، في نوفمبر المقبل من على ضفاف نهر النيل بمحافظة الملتقي الفنى .

واعلنت مجموعه معارض مراكب الشمس الجديده، أن فكرة الملتقي جاءت عقب اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادره لاحياء الفنون التشكيليه والاهتمام بالفنان المصري لمكانه الفنان التشكيلي عبر العصور، وذلك في اطار اهتمام الدولة بالفن باعتباره احد اهم القوي الناعمه الذي يقف دائما خلف الجيش المصري وسفير لمصر للخارج.

ومن المقرر أن يكون العرض على الإنترنت أولاً كما سيتم عرض الأعمال الفنيه لجموع الفنانين من أنحاء العالم على شاشات عملاقه على كورنيش النيل في محافظات مصر التي لها اطلاله على نهر النيل، والبدايه من محافظه المنيا مدينه الملكه نفرتيتي والملك اخناتون.

ويقول إسماعيل أبو بكر مخرج بالتليفزيون وقوميسير وصاحب فكرة معارض مراكب الشمس، إنها مبادرة شخصية وتفاعلية مع أصدقائي الفنانين داخل وخارج مصر، بهدف عوده المنيا. على الخريطة السياحية، حيث تهدف إلى تنشيط الوعي البصري لدى متلقي الفنون التشكيلية.