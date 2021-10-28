أخبار عاجلة

انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين -
المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر -
11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة كفرالشيخ تحقق المركز 316 عالميا في علم النبات والحيوان بتصنيف U.S.News

Print
جامعة كفرالشيخ تحقق المركز 316 عالميا في علم النبات والحيوان بتصنيف U.S.News جامعة كفرالشيخ تحقق المركز 316 عالميا في علم النبات والحيوان بتصنيف U.S.News

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالميا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2022، واحتلت الجامعة المركز 914 عالميا و27 إفريقيا والثامن محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة كما احتلت المركز 316 عالميا في تخصص علم النبات والحيوان.

وأوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة، مما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.

وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتسلم شهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية

وزير الأوقاف: مساحة الحرية والديمقراطية في عهد السيسي مكنتنا من تناول موضوعات محظورة

وزير الأوقاف: مساحة الحرية والديمقراطية في عهد السيسي مكنتنا من تناول موضوعات محظورة

مدرب الناشئين بالأهلي: استحضرنا روح القمة لحسم مواجهة الدراويش

مدرب الناشئين بالأهلي: استحضرنا روح القمة لحسم مواجهة الدراويش

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة