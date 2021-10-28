لمناهضة الزواج المبكر.. حملة «لسه نوارة» تبدأ فاعليتها بقرية المراشدة بقنا

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استقبلت المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، نجلاء دسوقي منسق حملة «لسه نوارة»، التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناهضة الجواز المبكر للأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء ذلك بحضور سميحة سعد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا.

واستمعت السكرتير العام المساعد خلال اللقاء للجهود التي تبذلها اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، حيث تم ايقاف 13 حالة زواج مبكر، خلال الـ 9 شهور الماضية، مشيدة بالدور التي تؤديها اللجنة في التصدي لكافة ظواهر العنف ضد الاطفال، فضلا عن دورها التوعوي للأسر بأهمية احتياجات الطفل للتنشئة السليمة.

إجتماع بشأن الزواج المبكر بقنا

ومن جانبها، أكدت منسق حملة «لسه نوارة» أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال لاسيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، لافتةً إلى أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات في عمر الزهور، وأن الحملة تستهدف 14 قرية من قرى حياة كريمة، في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، منها قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

إجتماع بشأن الزواج المبكر بقنا

وأضافت سميحة سعد، مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إن فعاليات الحملة بدأت يوم 27 وتستمر حتي يوم 31 أكتوبر الجاري، وتستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن 12 عام وحتى سن 18 عام، وتأثيره السلبي على الجوانب الصحية والنفسية والمجتمعية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهن ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة، وانه احد الاسباب الرئيسية للأضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التي كفلها لهن القانون والدستور، مؤكدة أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

يذكر أن فعاليات حملة «لسه نوارة» تضمنت عقد ندوات توعوية وتثقفية لأهالي قرية المراشدة بمخاطر الزواج المبكر للفتيات، بالوحدة المحلية لقرية المراشدة، وعمل زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد «عبدالله على» بذات القرية بحضور الدكتورة ابتسام فتح الله مدير إدارة الثقافة بمديرية الصحة، والدكتور أشرف محمد مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة .