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«قومي المرأة» يشارك في برنامج «رايسا» لتمكين المرأة في أفريقيا ودول البحر المتوسط

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«قومي المرأة» يشارك في برنامج «رايسا» لتمكين المرأة في أفريقيا ودول البحر المتوسط «قومي المرأة» يشارك في برنامج «رايسا» لتمكين المرأة في أفريقيا ودول البحر المتوسط

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شاركت أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، في برنامج الزائرين «رايسا» الذي تنظمه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي الإنمائي ويعقد لأول مرة خلال الفترة من 24-30 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه 20 سيدة من قيادات منطقة البحر الابيض المتوسط وأفريقيا.

وأشارت عبدالمنعم إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة في أفريقيا ودول البحر الابيض المتوسط، ومساعدتهن في تحديد مجالات التعاون وتبادل الخبرات والحوار والتعرف على التهديدات والتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة، وقصص النجاح التي تحققت في الدول المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى التعريف بالتجربة الاسبانية في دعم المرأة.

وأوضحت أنه تم على هامش البرنامج مقابلة المشاركات مع عدد من كبار المسئولين الأسبان وعلى رأسهم ملك أسبانيا الملك فيليب السادس، إلى جانب رئيسة مجلس النواب ووزيرة العدل والتجارة والسياحة والخارجية وسكرتيرة الدولة للتعاون الدولى ومؤسسة «نساء من أجل أفريقيا»، كما تم تنظيم عدد من الزيارات الثقافية للمشاركات بمدينة مدريد بأسبانيا.

المصرى اليوم

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