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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفي أبو حماد المركزي

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفي أبو حماد المركزي وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفي أبو حماد المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفي أبوحماد المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم النساء والتوليد، والعمليات الجراحية، والأشعة، والأقسام الداخلية، موجهاً إدارة المستشفي، بالتنسيق مع إدارة المستشفيات بالمديرية، بسرعة الإنتهاء من أي عمليات جراحية بالمستشفي.


كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحروق، والأطفال، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية والطبية الخاصة بالمرضي بها، وحرص على الإستماع إلى المرضي وذويهم بمختلف الأقسام الطبية، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من انتظام العمل وفحص الأطفال بالحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.


وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة نقطة تطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وتم التأكد من قياس العلامات الحيوية لهم، وتسجيلهم على السيستم، قبل التطعيم، مؤكداً على أهمية تطعيم جميع المواطنين المترددين على المستشفي بلقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وصحة جميع أفراد الأسرة.

المصرى اليوم

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