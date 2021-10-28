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شارك الرئيس التونسي، قيس سعيد، في جلسة نقاش عقدها مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية: الاتحاد الإفريقي، بهدف تجديد التضامن بين المنظمة الأممية والاتحاد الإفريقي لخدمة السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما في ظل بيئة متغيرة للنزاعات.

وأكد سعيد إنه: «آن الأوان لتصحيح أوضاع إفريقيا التي طالما عانت الكثير، ولا تزال شعوبها تعاني الكثير؛ جراء الفقر والحروب منذ عقود، لكنه آن الأوان أن نضع حدًا لهذه الأوضاع التي تتفاقم يوم بعد يوم» عبر التعاون بين المنظمتين الأممية والإقليمية.

وأضاف سعيد: «إن هناك عقبات متراكمة في القارة، بعضها نتاج الأوضاع الداخلية لبعض الدول الإفريقية، وبعضها نتيجة لتدخل أطراف خارجية في الشؤون بعض بلدان القارة نتيجة التوتر وحالات عدم الاستقرار»، لافتًا إلى أن: «التحولات التي تواجه القارة الإفريقية تحول دون تحقيق الأمن والسلم الدوليين، لن تتم معالجتها دون حل أسبابها، كالإقصاء والتهمييش، وغياب بعض المناطق عن سلطة الدولة في عدد من المناطق التي توجد تحت سيطرة بعض المجموعات المسلحو وتزيد من تفاقهم الأوضاع الإنسانية من قتل وتهجير وخرق لحقوق الإنسان في أفرقيا».

وتابع سعيد: «إن تحقيق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإدارة النزاعات ودفع مسارات تسويتها عبر أفكار جديدة باتت ضرورية»، مضيفًا أن: «الإنسان هو الإنسان في كل القارات ولابد أن يتمتع بحقوقه»، مؤكدًا ضرورة معالجة أسباب المعاناة التي تعيشها القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن «التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لابد أن يُبنى على أسس جديدة كي تتظافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين وتحقيق الأمن والسلم للشعوب، دون ترتيب تفاضلي للشعوب».