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إعادة فتح الطرق في الخرطوم

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إعادة فتح الطرق في الخرطوم إعادة فتح الطرق في الخرطوم
فيما يشهد السودان وضعا أمنيا متوترا، بعد استيلاء الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي، وشنه حملة اعتقالات شملت أعضاء في حكومة عبد الله حمدوك، وقيادات أخرى مدنية، أفاد مراسل RT في الخرطوم، اليوم، بأن الجسور والطرق في أحياء شرق العاصمة تم فتحها، وحركة المرور عبر الجسور في الاتجاهين، تسير دون إعاقات أو تفتيش، وبين أن مطار الخرطوم الدولي عاد إلى عمله الطبيعي.

وأعلن رئيس الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، أمس، أن مطار العاصمة الخرطوم سيعاد فتحه في المساء.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد علقت جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي يوم الثلاثاء الماضي.


الوطن السعودية

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