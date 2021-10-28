تفعيل الجهد الاستخباري لمنع الفرق الطائفية في العراق

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دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، إلى عدم السماح بأية محاولة لعودة الفرقة الطائفية والتكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق.

وشدد، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية على «تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها».

ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ «الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية»، لافتًا إلى أن «عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».

وطالب الكاظمي «جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».

وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.