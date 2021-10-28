أخبار عاجلة

انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين -
المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر -
11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

تفعيل الجهد الاستخباري لمنع الفرق الطائفية في العراق

Print
تفعيل الجهد الاستخباري لمنع الفرق الطائفية في العراق تفعيل الجهد الاستخباري لمنع الفرق الطائفية في العراق
دعا رئيس العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، إلى عدم السماح بأية محاولة لعودة الفرقة الطائفية والتكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق.

وشدد، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية على «تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها».

ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ «الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية»، لافتًا إلى أن «عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك».

وطالب الكاظمي «جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب».

وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا