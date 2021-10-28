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مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المشيخة الإسلامية بالبوسنة وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو

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مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المشيخة الإسلامية بالبوسنة وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المشيخة الإسلامية بالبوسنة وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو

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التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والدكتور زهدي حسانوفيتش ،عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك.

ودار النقاش خلال اللقاء حول سبل بحث التعاون بين والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبين كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، حيث تم تبادل وجهات النظر بين فضيلة المفتي وعميد كلية الدراسات الإسلامية بخصوص طرح مساقات علمية في الدراسات الإسلامية يتم التعاون فيها.

وتم الاتفاق على عدة موضوعات، من بينها: "الفتوى والعلوم الاجتماعية"، و"الفتوى وحقوق الإنسان"، و"الفتوى والعلاقات الدولية"، وغيرها من الموضوعات والمساقات المهمة.

وقد ثمَّن المفتي من جانبه دَورَ كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو في تخريج وتأهيل الأئمة والوعاظ والمدرسين الذين يخدمون في مجال الدراسات الإسلامية في البوسنة والهرسك، مؤكدًا استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والتدريبي لأئمة البوسنة على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

حضر اللقاء السفير ياسر سرور ،سفير في البوسنة، والشيخ حسين كفازوفيتش ،رئيس المشيخة الإسلامية، والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والدكتور زهدي حسانوفيتش ،عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، ومجموعة من المفتين وعمداء الكليات الشرعية.

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