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قوافل جامعة قناة السويس الطبية بسانت كاترين تواصل عملها

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قوافل جامعة قناة السويس الطبية بسانت كاترين تواصل عملها قوافل جامعة قناة السويس الطبية بسانت كاترين تواصل عملها

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استكملت جامعة قناة السويس قافلتها البيئية الشاملة إلى مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك بختام أعمال اليوم الثاني من خدمات طبية وصيدلية، وبيطرية، وتثقيف صحي، وإرشاد زراعي.

وأشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، بأداء قافلة الإصحاح البيئي الشاملة للجامعة بمدينة سانت كاترين؛ موضحا أنها استمرت على مدار يومين متتاليين، قدمت خلالهما خدماتها بالمجان في مختلف المجالات الطبية والزراعية والبيطرية، وصرف العلاج والمبيدات الزراعية بالمجان، مؤكدا على أن جامعة قناة السويس تشارك في المبادرات الرئاسية من أجل خلق حياة كريمة للمواطنين بالمجتمع والبيئة المحيطة، وإيمانا بدورها المجتمعي الرائد في المنطقة، حيث تم الكشف على عدد ٣٣٧ حالة في مختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية المجانية.

وتم عقد ندوة صحية حول الزيادة السكانية ووسائل تنظيم النسل، وندوة توعوية بفيروس كورونا وطرق الوقاية من العدوى، وأهمية الحصول على اللقاحات الخاصة به.
وعن الطب البيطري تم الكشف على عدد ٩٨٠ حالة بيطرية ما بين أغنام، وماعز ودواجن وجمال، وصرف الأدوية البيطرية اللازمه لهم.

وفي المجال الزراعي توجهت القافلة لعدد من المشروعات الزراعية، وقامت بزيارة ثلاث مزارع فاكهة وخضر ونباتات عطرية، وكذلك مشروع مجمع الصوب الزراعية، حيث تم تقديم المبيدات والإرشاد الزراعي لأكثر من ٢٥ مزارع ومهندس زراعي لعلاج بعض الأمراض والآفات التي تصيب المزروعات، كعلاج بعض الامراض الفطرية، والإصابات الحشرية، كما تم تقديم بعض البرامج الزراعية لتحسين إنتاج النباتات الطبية والعطرية الحيوية.

أشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.

المصرى اليوم

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