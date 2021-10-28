5 خطوات لتخفيف الضغط النفسي.. أخصائية تغذية علاجية تكشف علاقة الصحة النفسية بزيادة الوزن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إنجي أبوزيد، أخصائية التغذية العلاجية، إن اختلال الصحة النفسية قد يؤدي إلى السمنة، والعكس تمامًا فقد تسهم السمنة في ظهور بعض الاضطرابات النفسية، لافتة أن من ضمن العوامل التي تظهر أهمية الصحة النفسية ودورها الرئيسي، هي اكتساب الوزن، وقد اتجهت في الآونة الأخيرة كثير من الأنظار إلى الصحة النفسية ومدى أهميتها.

وأضافت أن الدراسات أظهرت «كلما زادت نسبة الكورتيزول في الدم، كلما زادت الشراهة والإسراف بتناول الطعام، خاصة السكريات البسيطة التي بدورها ترفع نسبة الأنسولين في الدم، وارتفاع نسبة الأنسولين في الدم يؤدي إلى مقاومة خلايا الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم الدهون بسبب عدم معالجة الخلايا للسكر بطريقة صحيحة»، لافتة أن كمية إفراز هورمون الضغط أو «الكورتيزول» في الجسم تختلف بحسب الصحة النفسية.

وأوضحت أن طبيعة بعض الأمراض النفسية تكون زيادة تناول الطعام فيها جزءاً من أعراضها، ومن هذه الأمراض الاكتئاب «غير النموذجي» والذي على العكس من الاكتئاب الشائع «النموذجي» يحصل فيه زيادة في الشهية، خاصة للأطعمة النشوية ذات السعرات الحرارية المرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

ومن بين هذه الأمراض أيضًا «الاضطراب الوجداني ثنائي القطب» والذي قد يحدث فيه خاصة أثناء نوبات الهوس، فقدان للسيطرة وخلل في تقدير كمية الطعام المتناولة، وهو اضطراب النهم أو الشره الغذائي (binge eating disorder) اضطراب أن يتميز بنوبات من تناول كميات كبيرة من الطعام، مع شعور بفقدان التحكم ويتبعها إحساس بالندم والضيق».

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية: «إذا كنتي عرضة للضغط النفسي، من الضرورة ممارسة طرق للتحكم بالتوتر ولا تجعليه يسيطر على حياتك»، مؤكدة أنه لتجنب وتخفيف الضغط النفسي لابد من:

1- التمتع بالحركة البدنية والرياضة بانتظام فهي ترفع نسبة تحسس خلايا الجسم للأنسولين وتخفف من الضغط النفسي، وإنقاص الوزن الزائد بطريقة صحية من خلال تجنب السكريات البسيطة، ليكون خيارك يقع على الحبوب الكاملة وخبز القمحة الكاملة الغني بالمعادن والفيتامينات.

2- تناول مصادر الدهون الغذائية الصحية غير المشبعة مثل الموجودة في الزيتون، وزيت الزيتون، ومصادر الأحماض الدهنية الأوميغا 3 مثل الأسماك وبعض المكسرات، واتباع نظام غذائي متوازن منوّع ومعتدل بتناول الحلويات فقط من وقت لآخر وليس كجزء أساسي في نظامك الغذائي.

3- التحكم بالضغط النفسي وأخذ قسطاً وفيراً من النوم، فإن قلة النوم ترفع نسبة الكورتيزول في الدم، والذي يدفع إلى المزيد من الطعام وتراكم الدهون.

4- المداومة على المشي، فهو يموّه ويخفف عن النفس، وكذلك القيام بتمارين التنفس وممارستها بانتظام، فقد أثبتت مدى أهميتها في تخفيف الضغط النفسي.

5- الترفيه عن النفس من وقت لآخر، فأنت تستحق التغيير وكامل الاهتمام بنفسك.