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مفتي لبنان: التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض

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مفتي لبنان: التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض مفتي لبنان: التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض
أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان اليوم أن «التعرض للمملكة العربية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان مهما علا شأنه، «ونقلت»الوكالة الوطنية للإعلام عن دريان قوله في بيان صحفي:"لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن".

وأضاف:" نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين لطي صفحة هذا الموضوع، وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين». نتيجة لتصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن التي أثارت الجدل.


الوطن السعودية

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