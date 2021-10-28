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"المسرح" تُطلق "البرنامج التدريبي الأساسي للمسرح" بالدمام

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"المسرح" تُطلق "البرنامج التدريبي الأساسي للمسرح" بالدمام "المسرح" تُطلق "البرنامج التدريبي الأساسي للمسرح" بالدمام
لتأهيل المهتمين من الجنسين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا

تُطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية "البرنامج التدريبي الأساسي في المسرح" مطلع نوفمبر القادم، ويستمر لمدة شهر، وذلك في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ويتناول البرنامج التدريبي تأهيل وتطوير المهتمين من الجنسين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وذلك في عدد من مجالات فنون المسرح كالتدريب على أسس التمثيل المسرحي، والتعرف على تخصص الأزياء، وإدارة وإخراج المسرح، إلى جانب تطوير الممثلين وتزويدهم بالمهارات الأساسية في الأداء المسرحي.

يُذكر أن الدمام هي المحطة الثانية للبرنامج بعد إقامته في مدينة أبها التي استمرت خلال المدة من 23 مايو إلى 23 يونيو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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