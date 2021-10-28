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محافظ عفيف يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

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"العتيبي": اللقاح آمن ولا يوجد له أي آثار جانبية

محافظ عفيف يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، اليوم الخميس، الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية بعفيف بمقر المحافظة، وبحضور مدير مستشفى عفيف العام الأخصائي أول عبدالله بن عبيد العتيبي.

وقدّم خلال التدشين رئيس قسم مكافحة العدوى ماهر العتيبي، شرحًا مفصلًا عن الحملة، التي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملون في المجال الصحي.

وأوضح مدير مستشفى عفيف أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية التابعة لقطاع عفيف، وأن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وهو لا يقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وكانت الصحة قد أوضحت أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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