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برشلونة يكشف عن مدربه الجديد.. خلفًا لـ"كومان"

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برشلونة يكشف عن مدربه الجديد.. خلفًا لـ"كومان" برشلونة يكشف عن مدربه الجديد.. خلفًا لـ"كومان"

برشلونة يكشف عن مدربه الجديد.. خلفًا لـ

أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس تعيين المدرب الحالي لبرشلونة "ب"، سيرجي بارخوان مؤقتًا لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه: إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر التدريبات اليوم الخميس.

وحتى تعيينه اليوم عمل بارخوان مدربًا لفريق الرديف "الفريق الثاني" في النادي الكتالوني.

وكان برشلونة أقال مدربه الهولندي رونالدو كومان بعد الخسارة 0-1 أمام رايو فايكانو، أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حاليًّا المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق ست نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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