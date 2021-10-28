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"الخارجية" السودانية: السفراء الرافضون للانقلاب هم الممثلون الشرعيون للحكومة

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"الخارجية" السودانية: السفراء الرافضون للانقلاب هم الممثلون الشرعيون للحكومة "الخارجية" السودانية: السفراء الرافضون للانقلاب هم الممثلون الشرعيون للحكومة
ردًّا على إعفاء "البرهان" لهم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم "الخميس"، أن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان؛ وذلك ردًّا على إعفاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس لستة سفراء رفضوا الانقلاب العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نقلته "فرانس 24" أن كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور".

وأيدت وزيرة الخارجية في الانتقالية مريم الصادق المهدي، مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش.

وقالت "المهدي": "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصرًا للثورة، وأؤكد أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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