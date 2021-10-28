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مدير تعليم المنوفية يترأس الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتغذية المدرسية

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مدير تعليم المنوفية يترأس الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتغذية المدرسية مدير تعليم المنوفية يترأس الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتغذية المدرسية

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ترأس هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الاجتماع الدوري للجنة المحلية لمشروع التغذية المدرسية بالمنوفية لمناقشة السلبيات والايجابيات التي ظهرت خلال المرحلة التجريبية لتوزيع التغذية المدرسية ببعض مدارس محافظة المنوفية سواء الوجبات الجاهزة أو الوجبات التي تم توزيعها على مدارس التربية الخاصة ومدارس التربية الرياضية بمرحلتيها الإعدادية والثانوية الرياضية ومدارس الفصل الواحد بنسبة مائة بالمائة.

حضر الاجتماع الدكتور ناصر شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية وحسن عبدالعاطي مراقب التغذية نائبا عن الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية وعن ديوان المديرية سناء دراز مدير عام الشؤون التنفيذية ومها كامل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية .

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عادل فهمي موجه عام التغذية المدرسية بالمديرية عرضا لمكونات الوجبات المدرسية التي تم توريدها للمدارس خلال الفترة الماضية مشيرا لتنوع الوجبات وفقا لاحتياجات الفئات المستهدفة ووفقا للمرحلة العمرية .

المصرى اليوم

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