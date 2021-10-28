محافظ بني سويف يتفقد مخر سيل سنور وأحواض وبحيرات التهدئة (صور)

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، مخر سيل سنور شرق النيل والذي تم تأهيله وتطويره ويجري حاليا تنفيذ بحيرات تجميع وتهدئة ضمن مشروع متكامل يستهدف أن استيعاب أية كميات من الأمطار والسيول،حيث رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،ومسؤولو الري، وبعض التنفيذيين المعنيين والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج المحافظ الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تفقد المحافظ مخر السيل ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم الأمطار من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية ،حيث تتم حاليا أعمال تبطين قاع المخر،بعدما تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة ،والتي شملت أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة ،بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها،بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن، مشددا على استمرار أعمال التطهير.

كما يشمل المشروع إنشاء عدد 8 بحيرات«أحواض تهدئة وترسيب»و 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور،،باعتماد 286مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة.