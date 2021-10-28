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من السبت للأربعاء.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف وببا (تفاصيل)

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من السبت للأربعاء.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف وببا (تفاصيل) من السبت للأربعاء.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف وببا (تفاصيل)

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أعلن قطاع كهرباء بني سويف، الخميس، فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف وبعض قرى المركز وذلك بداية من يوم السبت إلى الأربعاء خلال الأسبوع القادم،اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة

وبحسب بيان القطاع، الخميس، سيتم فصل الخدمة يوم السبت«10/30» عن (قرية الدوية) ،ويوم الأحد«31/10»عن (شارع الروضة، منطقة رنين، منطقة خلف الأستاد) ،ويوم الاثنين «11/1» عن قرى( تزمنت الشرقية، الحلابية) وقرية طحا البيشة «ببا»،ويوم الأربعاء «11/3» عن قرية أبوسليم، وذلك بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة.

المصرى اليوم

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