سمير كمونة يشيد بـ «تاو» وينتقد ميكيسوني

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أشاد سمير كمونة مدافع الأهلي السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات إذاعية: «لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام النادي الإسماعيلي»، مضيفًا: «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، تمكن من توظيف الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية بشكل جيد».

وأضاف: «الجنوب إفريقي بيرسي تاو سيكون هو النجم الأول في الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة الأمس، ونجاحه في إحراز هدفين، فضلاً عن أنه يقوم بالدور الهجومي والدفاعي بشكل رائع مع الفريق».

وتابع: «أرى أن هناك بعض التحفظات على أداء الموزمبيقي لويس ميكيسوني، حيث لا يقوم بأداء الواجب الدفاعي مثل محمود كهربا وحسين الشحات».