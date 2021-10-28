«رفضوا دفع أجرة التوصيلة» .. تفاصيل مشاجرة بين سائقي توك توك وآخرين ببنها

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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، الخميس، بسبب خلافات سابقة بينهم والخلاف على أجرة ركوب توك توك وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول 4 مصابين في مشاجرة بقرية بطا دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقلت أجهزة الأمن، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 سائقين تكاتك وهم «م س م»، 30 سنة، و«ش ع ع»، 16 سنة، و«ع ع ع»، 20 سنة، وجميعهم مصابون.

وطرف ثان «أ م أ»، 32 سنة، صاحب محل ملابس مصاب، و«ع ع أ»، 19 سنة، حلاق، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبة التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.