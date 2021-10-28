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علق الفنان محمد رمضان لأول مرة على الأزمة التي أثارها مؤخرًا بعد نشر فيديو لمضيفات يرقصون معه داخل طائرة خاصة، والذي تعرض لهجوم بسببه.

وقال «رمضان» عن هذا الفيديو خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي، الخميس، إن «المضيفتان جنسيتهما ألمانية وأخرى تركية، ومخسروش شغلهم، وسافروا معايا تاني بعدها، وكانوا سعداء وبقوا مشهورين في مصر، وبيمشوا في مطار القاهرة، الناس بتسلم عليهم، وهما اتبسطوا واستمتعوا».

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية «جو البنات» على اليوتيوب، بعدما قدمها في حفل إفتتاح الدةرة الخامسة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت نجاحا كبيراً.