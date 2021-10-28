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«بقوا مشهورين.. واتبسطوا».. أول تعليق لمحمد رمضان على «رقص المضيفات»

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«بقوا مشهورين.. واتبسطوا».. أول تعليق لمحمد رمضان على فيديو «رقص المضيفات» «بقوا مشهورين.. واتبسطوا».. أول تعليق لمحمد رمضان على «رقص المضيفات»

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علق الفنان محمد رمضان لأول مرة على الأزمة التي أثارها مؤخرًا بعد نشر لمضيفات يرقصون معه داخل طائرة خاصة، والذي تعرض لهجوم بسببه.

وقال «رمضان» عن هذا الفيديو خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي، الخميس، إن «المضيفتان جنسيتهما ألمانية وأخرى تركية، ومخسروش شغلهم، وسافروا معايا تاني بعدها، وكانوا سعداء وبقوا مشهورين في ، وبيمشوا في مطار القاهرة، الناس بتسلم عليهم، وهما اتبسطوا واستمتعوا».

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية «جو البنات» على اليوتيوب، بعدما قدمها في حفل إفتتاح الدةرة الخامسة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت نجاحا كبيراً.

المصرى اليوم

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