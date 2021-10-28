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اعتراض الصواريخ الـ5 يعزز عبارة "لدينا دفاع قوي وأبطال أشاوس"

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اعتراض الصواريخ الـ5 يعزز عبارة "لدينا دفاع قوي وأبطال أشاوس" اعتراض الصواريخ الـ5 يعزز عبارة "لدينا دفاع قوي وأبطال أشاوس"
أهالي منطقة جازان يشعرون بالطمأنينة مع تسهر على حمايتهم

اعتراض الصواريخ الـ5 يعزز عبارة

اعتادت الميليشيات الحوثية إطلاق صواريخها الباليستية على الأراضي مستهدفة المدنيين، معتقدة أن صواريخها الفاشلة ستخترق الأراضي السعودية وتصيب هدفها, لكنها لا تعلم أن هناك من لا ينام لحماية الوطن ومكتسباته وهم جنود الوطن ممثلون في كتيبة التابريوت التابعة للدفاع الجوي السعودي.

وقد عبّر أهالي منطقة جازان عن طمأنينتهم بعد أن أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ الباليستية من نوع "سكود" التي كان العدو قد وجّه عدداً منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية؛ مستهدفاً عدداً من المواقع الحيوية؛ وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافاً معادية موجّهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها؛ حيث كانت موجّهة لعدد من الأماكن الحيوية بالمنطقة.

وأكد الأهالي أن يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة كانت سبباً رئيساً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إن الذين تصدوا للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ أظهروا براعتهم؛ مؤكدين أنهم من يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه جازان جنوب السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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