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تشييع جنازة شهيد الواجب "العصيمي" بالطائف‎‎

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تشييع جنازة شهيد الواجب "العصيمي" بالطائف‎‎ تشييع جنازة شهيد الواجب "العصيمي" بالطائف‎‎
استشهد أثناء مكافحة حريق بأحد المنازل في جدة

تشييع جنازة شهيد الواجب

شيع ليلة أمس مصلون بمحافظة الطائف، الشهيد الجندي أول محمد صالح العصيمي، أحد منسوبي الدفاع المدني، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق نشب يوم أمس في أحد المنازل بمحافظة جدة.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على "العصيمي"، بعد صلاة العشاء، في جامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف، وامتلأت جنبات الجامع بالكثير من المصلين من ذوي الفقيد وزملائه بالدفاع المدني والقطاعات الأخرى، وسط دعواتهم بأن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء؛ لما قدمه لخدمة دينه ووطنه، ليتم دفنه في مقبرة الغنامين، ويتلقى والده العزاء بمنزله في حي الحلقة الغربية.

وكان مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله القرشي، قد نقل يوم أمس التعازي والمواساة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لوالد وأشقاء الجندي أول محمد صالح العصيمي، كما نعى حساب المديرية العامة للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استشهاد الجندي أول محمد صالح العصيمي، رحمه الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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