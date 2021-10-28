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شاهد.. ماذا قال "آل الشيخ" أمام مفتي كوسوفو عن خطر الإخوان المسلمين

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شاهد.. ماذا قال "آل الشيخ" أمام مفتي كوسوفو عن خطر الإخوان المسلمين شاهد.. ماذا قال "آل الشيخ" أمام مفتي كوسوفو عن خطر الإخوان المسلمين
أكد أن قامت بإعفاء كل من تلوث فكره بفكرهم وغيرهم ممّن يهيّجون الناس

شاهد.. ماذا قال

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده قامت بإعفاء عدد من الأئمة الذين تلوث فكرهم بفكر الإخوان المسلمين وغيرهم ممّن يهيّجون الناس ويستغلون الدين والمظهر الشرعي للإساءة إلى الدين والمجتمع.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة اليوم الخميس بمقرها بالعاصمة الكوسوفية بريشتينا؛ تكريماً له والوفد المرافق الذي يزور جمهورية كوسوفو تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بكوسوفو.

وأبان "آل الشيخ" أن في المملكة العربية السعودية هناك ستة وعشرون ألف جامع وأكثر من 100 ألف مسجد كلها تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأئمة والخطباء، يتعاملون مع الناس بالتعامل الذي ينبغي أن يعامل المسلم أخاه المسلم، والمملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، قامت بإعفاء كل من تلوث فكره بفكر الإخوان المسلمين وغيرهم ممّن يهيّجون الناس ويستغلون الدين والمظهر الشرعي للإساءة إلى الدين.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن كل الحروب التي في الشرق الأوسط أول من بدأها الإخوان المسلمون، وهم أول من أشعلها ابتداءً من رئيس اليمن السابق، وكذلك أول من بدأ الحرب في سوريا وهم الإخوان, ورجعت للوراء عشر سنوات كلها بسبب الإخوان، والسودان كل يوم في حرب وفي انقلاب، وتونس بعدما كانت تسميتها تونس الخضراء الآن أصبحت تونس الغبراء بسبب الإخوان المسلمين.

وأضاف أنه يجب علينا أن نقرأ ماذا يحدث في الشرق الأوسط واسألوا عمّن أشعل وبدأ النار التي الآن تأكل الأخضر واليابس، وإذا تأثر المسلمون في أي بلد في العالم فإنكم تتأثرون أنتم أيضًا ونتأثر نحن، لأجل هذا نعمل في إطفاء هذه الحرائق، وهؤلاء ديارهم تحرق ودماؤهم تهدر وأموالهم تبذر، وكل شيء تحرق بأيديهم، ولو تسأل لصالح مَن؟ والكتاب والسنة حثوا بالسمع والطاعة لولي الأمر بالبلد.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية بجهود المشيخة الإسلامية بكوسوفو في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً على أهمية المحافظة على الهوية الإسلامية والدعوة إلى التوحيد والحرص على جمع الكلمة والالتفاف مع القيادة لبناء الأوطان وتعزيز ثقافة التعايش ونبذ الكراهية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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