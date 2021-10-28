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محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات لمتابعة العملية التعليمية

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محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات لمتابعة العملية التعليمية محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات لمتابعة العملية التعليمية

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم يرافقه الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات وذلك لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة للطالبات، أن هذه المدرسة عظيمة لها تاريخ حافل وتخرج منها أجيال عظيمة ونسعى إلى أن تسير على هذا النهج ولا بد من بتر أي عنصر فاسد بداخلها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل الطالبتين أصحاب الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى كإجراء فورى وقانونى منذ حدوث الواقعة موضحا أن الدراسة تسير بإتنظام وصورة طبيعية داخل المدرسة.

وناشد المحافظ أولياء أمور الطالبات المداومة والحرص على متابعة تصرفات أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة وتقويم السلوك الخاطئ لهم بهدف تكوين شخصية سوية قادرة على تحمل المسئوليات وفقا لرؤية ٢٠٣٠.

وقد حضر هذه الجولة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ومحمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وطارق محسن مدير إدارة التعليم التجاري.

المصرى اليوم

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