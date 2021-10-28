ضبط ربة منزل حاولت إدخال «حشيش» في معجون أسنان لمسجون بالقناطر

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القت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على ربة منزل أثناء محاولتها إدخال «الحشيش» كانت تخفيها داخل علبتين معجون أسنان لأحد السجناء بسجن القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتمكن قوات التأمين بمنطقة سجون القناطر من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.

وبالفحص تبين ضبط «إ إع» 28 سنة، ربة منزل مقيمة بمنطقة المعتمدية بالجيزة، وبحوزتها 23 قطعة حشيش تخفيها داخل علبتين معجون أسنان وذلك لإدخالها للسجين «ج ج ق» المودع بسجن القناطر رجال 2 على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بحبسه سنتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.