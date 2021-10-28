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محافظ بورسعيد يستجيب لأولياء الأمور ويقرر النزول بالسن المحدد للقبول بالمرحلة الإبتدائية

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محافظ بورسعيد يستجيب لأولياء الأمور ويقرر النزول بالسن المحدد للقبول بالمرحلة الإبتدائية محافظ بورسعيد يستجيب لأولياء الأمور ويقرر النزول بالسن المحدد للقبول بالمرحلة الإبتدائية

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قرر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد النزول بالسن القانونية المحدد بالقبول بمرحلة بدء التعليم الأساسى "المرحلة الإبتدائية" شهرين وذلك للمتقدمين لمواليد شهری أکتوبر و نوفمبر عام ٢٠١٥ للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، وذلك فى إطار حرص المحافظ على الإستجابة السريعة لأولياء الأمور ، ومواصلة جهوده للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم للنهوض بالعملية التعليمية فى كافة المراحل وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب ، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يشهد متابعة مستمرة من جميع الجهات المختصة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية .

المصرى اليوم

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