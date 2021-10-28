محافظ بني سويف يتفقد مستشفى إهناسيا بعد الانتهاء من تطويرها (صور)

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مستشفى اهناسيا المركزي، والتي تم الانتهاء من تطويرها، حيث تابع ميدانياً أعمال التشطيبات والمراجعة النهائية بكافة مكونات وأقسام المستشفى قبل البدء في تركيب الأجهزة والمعدات الطبية ودخول المستشفى الخدمة والمنظومة الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،وأعضاء مجلس النواب (الدكتور على بدر،اللواء سامي توفيق)، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،والمحاسب نشأت معبدرئيس مركز ومدينة اهناسيا، الدكتورة هناء حمدي مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة، الدكتور محمود حسين مدير الطب العلاجي بالمديرية،الدكتور أحمد حمدي _إدارة الجودة،الدكتور حسين صلاح مدير المستشفى المركزي باهناسيا.

حيث أكد محافظ بني سويف على أهمية المشروع الذي يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية، مؤكداً على أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة وإستراتيجيتها التنموية التي يتم تنفيذها تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطنين.

وجه المحافظ بتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ خلال استكمال الأعمال مع المراجعة المستمرة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأية ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة.

وكلف المحافظ المختصين من مديرية الصحة،خاصة إدارتي الجودة ومكافحة العدوى بمراعاة بعض الملاحظات أثناء استكمال الأعمال،مع التشديد على التواجد المستمر مع الشركة المنفذة،والتنسيق مع الإدارات المركزية بالوزارة والمحافظة لتنفيذ الأعمال المتبقية بالجودة المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير مستشفى اهناسيا المركزي يضم المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة ووالطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها،وذلك«بتكلفة إنشائية» 85 مليون جنيها ،وتخدم مركز ومدينة اهناسيا وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية.