أفلام الرعب المصرية.. بين الابتكار والتقليد الأعمى لهوليوود

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انتشرت في السنوات الأخيرة العديد من الأعمال السينمائية التي تصنف من نوعية أفلام الرعب، وإن كانت هذه النوعية ليست جديدة على السينما المصرية، ولكن إنتشارها بهذا الشكل هو ما يعد ظاهرة جديدة، خاصة وأن أغلب هذه الأعمال لم تحقق نجاحاً يذكر بدور العرض السينمائية مثل «قبل الأربعين، ريما».

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن استحداث أفكار ونوعيات جديدة على السينما المصرية هي فكرة جيدة، حتى وإن لم تكن بالمستوى المطلوب، لكنها ستطور من نفسها مع الاستمرارية، مشيرة إلى أن فيلم «الفيل الأزرق» المصنف كأحد أفلام الرعب كان جيداً إلى حد كبير، موضحة أن السينما والفن منذ بدايتها وهي تعتمد على الإبتكار والتجديد، حتى لا يمل الجمهور من النوعيات التي تقدم، كما رأينا في الفترة الأخيرة من هروب الجمهور المصري إلى الأعمال التركية والهندية، بسبب الممل مما يقدم بالأعمال المصرية.

مشهد من فيلم «الفيل الأزرق»

واختلفت الناقدة ماجدة موريس في رأيها عن مااجدة خيرالله، ورأت أن أفلام الرعب تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لا يمتلكها المنتجون المصريون، وهذه الإمكانيات تتمثل في إمكانيات مادية كبيرة، وتطور تكنولوجى عظيم يساعدك في تقديم أشباح وكائنات غريبة كما نرى في الأعمال الأمريكية وغيرها.

وأضافة موريس في تصريحاتها لـ «المصري اليوم» أنه من الأفضل تقديم أعمال جيدة بهذه الأموال التي تنفق على أفلام الرعب التي لا تحقق أي نجاح نظرا لمستواها المتدني، مؤكدة أن العمل الجيد يفرض نفسه على الساحة ويحقق نجاحات، حتى وإن كان لا يحتوي على نجوم الصف الأول.

وأشارت ماجدة موريس أن فكرة الإنتاج تغيرت في العالم كله، ففي الخارج حينما تبتكر فكرة جيدة، ويتم الإجماع على أنها تستحق الدعم، تساهم العديد من المؤسسسات في الإنتاج، حتى تخرج الفكرة بالشكل المطلوب لإيصال الرسالة المستهدفة من العمل، مشيرة إلى أنه يجب على المنتجون الشباب الإنفتاح على هوليود والعالم، لدراسة كل ماهو جديد في السينما والفن عموما، وأن يهتموا بالمحتوى لا بالنجوم.

أما الناقد سمير الجمل فيرى أن ليس هناك مانعاً من أن يكون هناك تجارب متنوعة بالفن المصري، ولكن يقف هذا الأمر على الإبتكار، وأن يستقل كل كاتب بأسلوبه، مشيراً إلى أن ما يحدث في هذه النوعية من الأعمال هو «تقليد أعمى»، حيث يتم إقتباس العمل من هوليود وعرضه بإمكانيات لا تتشابه مع ماقدم به في هوليود، لذلك يخرج لعمل سئ.

وأضاف الجمل أن هذه النوعية «موضة» وهتنتهي، مثل أفلام البلطجة والعنف التي غزت السينما المصرية في العشر أعوام الأخيرة حتى نفر منها الجمهور، موضحاً أن هذه «الموضة» ليست في السينما فقط، ولكن الأدب والرواية أيضا أصبح مليئاً بهذه النوعية.

وأشار سمير الجمل: «حينما طالبنا بإنتاج مسلسلات دينية هرب المنتجون منها بحجة أنها تحتاج إلى تكاليف كبيرة، ولا تحقق النجاح المطلوب، والآن نجدهم ينفقون أموال هائلة في أعمال رديئة بحجة الحداثة.

وكان للناقد رامي المتولي رأيه الخاص في هذه النوعية، والذي يختلف فيه مع زملائه النقاد، حيث رأى أن مصر لديها الإمكانيات المطلوبة لصناعة أعمال لا تقل كفاءة عما يقدم بهوليود، موضحاً أن فيلم «التعويذة» الذي أنتج في الثمانينات قدم خدع بصرية مقنعة للجمهور.

وأضاف المتولي لـ «المصري اليوم» أنه في الفترة الأخيرة أنتج العديد من الأعمال التي أظهرت التطور التكنولوجي الذي طرأ على السينما المصرية، مثل فيلم «ديدو» الذي إعتمد مخرجه على خدع بصرية حولت نجومة إلى أجسام بحجم عقلة الإصبع، وتميز فيها، كذلك فيلم «ماكو» الذي تم تصوير أغلب مشاهده تحت الماء.

وأوضح رامي أن الأزمة في أفلام الرعب المصرية هي عدم الأصالة فيما يقدم، حيث أن هذه الأعمال تحاكي الموروثات التي تقدم في الغرب، وليس في مصر، لذلك يهرب منها الجمهور لمشاهدة مثيلتها بهوليود، فعلى سبيل المثال أفلام الزومبي حققت نجاح كبير في هوليود، ولكن إذا انتجتها في مصر ستتحول إلى فيلم كوميدي، لأن هذه الشخصيات ليست من الموروثات المصرية.

وأشار رامي المتولي إلى أنه هناك أعمال رعب مصرية كانت جيدة للغاية، مثل فيلم «الفيل الأزرق»، و«ما وراء الطبيعة»، خاصة شخصية الشبح التي قدمتها الطفلة ريم عبدالقادر، حيث حققت تواصل كبير مع الجمهور وحققت نجاحا كبيرا بها، مشيراً إلى أنه وإن كانت هناك بعض الإخفاقات في الجيرافيك الذي قدم، ولكن العمل بشكل عام جيدا.