بيدري يوجه رسالة مؤثرة إلى كومان بعد رحيله عن برشلونة

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وجه نجم نادي برشلونة الجديد وجوهرة المستقبل للبارسا ومنتخب إسبانيا بيدري رسالة مؤثرة إلى الهولندي رونالد كومان عقب إقالته من تدريب فريق برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة إقالة رونالد كومان من مهام منصبه عقب خسارة الفريق أمام نظيره رايو فاليكانو بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحرص بيدري عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على توجيه بعض الكلمات للمدرب الهولندي المخضرم صاحب التاريخ الكبير مع البارسا لاعباً.

وقال بيدري الذي أصبح لاعباً أساسياً في صفوف البارسا منذ تولى كومان مسؤولية تدريب الفريق: أشعر بالأسف لأن الأمور لم تسر كما أردنا يا مستر كومان ، سأكون ممتناً لك دائماً على كل ما فعلته من أجلي ، لمنحي الثقة منذ اللحظة الأولى ولإتاحة الفرصة لي لتحقيق حلمي في برشلونة.

وأضاف بيدري: أتمنى لك الأفضل على الصعيدين الشخصي والمهني.