ريفالدو يدعم تعيين تشافي مدربا لـ «برشلونة»

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دعم ريفالدو نجم مهاجم برشلونة السابق لاعب الوسط الأسطوري تشافي هيرنانديز لتولي زمام الأمور في برشلونة والمساعدة في تغيير الأمور في كامب نو.

يأتي ذلك بعدما أعلن برشلونة عن إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان بعد خسارته 1-0 أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

ويحتل العملاق الإسباني المركز التاسع في جدول الدوري بعد فوزه بأربع فقط من مبارياته العشر الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتواجه برشلونة أيضًا ديونًا تصل إلى 1.35 مليار يورو. أجبرهم هذا على رحيل الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان هذا الصيف.

وكتب ريفالدو عن أنباء تولي تشافي تدريب برشلونة عبر حسابه على «إنستجرام» الخميس: «لدي ثقة كبيرة به لإخراج النادي من هذا الوضع».

شارك تشافي في 767 مباراة لبرشلونة في جميع المسابقات خلال 17 عامًا مع النادي وساهم بـ 85 هدفًا. ساعد النادي في الفوز بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. لقد أصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كل العصور.

أصبح تشافي مديرًا لنادي السد القطري خلال موسم 2019-20. ساعد تشافي النادي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا وحقق انتصارات في ثلاث بطولات محلية.