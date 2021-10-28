اجتماع مهم بين رئيس برشلونة ولاعبي الفريق .. تشافي السبب

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يعقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني اجتماعا مهما مع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي مساء اليوم الخميس للحديث عن المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة في الساعات الماضية عن إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق وتعيين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا جديداً للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة رونالد كومان من مهام منصبه عقب خسارة الفريق أمام نظيره رايو فاليكانو بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقاً للإعلامي الإسباني توني خوان مارتي المقرب من مسؤولي برشلونة فإن خوان لابورتا رئيس النادي سيعقد عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة اجتماعاً مع اللاعبين لكى يخبرهم أن تشافي سيقود الفريق فنياً في المرحلة المقبلة.