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أبطال «عندما تجرحنا الأيام» يبدأون تصويره في الجزائر

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أبطال «عندما تجرحنا الأيام» يبدأون تصويره في الجزائر أبطال «عندما تجرحنا الأيام» يبدأون تصويره في الجزائر

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بدأ المخرج عمار سي فضيل تصوير مشاهد مسلسله «عندما تجرحنا الأيام»، الذي يخوض من خلاله أول تجاربه التلفزيونية، بميناء سيدي فرج بالجزائر، بمشاركة أبطاله الفنانة أمال مينغاد ونسيمة شمس وبريبر عبدالكريم وعدلان بخوش وأحمد مداح وإيمان نوال ومهجان أسماء وفوزي بن براهيم ونصر الدين جودي وفنانون آخرون.

المسلسل يتناول قصة «خالد» الشخصية المركبة التي تتداخل وتلتقي مع شخصيات العمل في علاقات مختلفة تأسست وتوطدت وتأزمت بناء على رغبات خالد وجموحه، وحلمه الأكبر في إنجاب ولد لم يحصل عليه ولكن الحياة رسمت له أقدارا متقاطعة ووضعته في صراع مع مشاعر مكنونة لحلم ضائع.

وبعد غياب عادت الأيام ترتيب عهدٍ جديد بين «خالد» و«جميلة» ليحاول بعث قصة حبهما وسط رفض ابنتهما وفاء التي لم تقبل والدها الذي تركهما لأكثر من ثلاثة وعشرين سنة، تعانيان الأمرين. ويتوغل المسلسل عميقا في الجانب النفسي والاجتماعي للشخصيات الإنسانية من خلال نماذج تجسد قيما إيجابية وأخرى سلبية كالحب والمثابرة والعمل لتحقيق الذات في مقابل الخيانة والجشع والطمع والكيد وغيرها، وكل ذلك في صراع تدفعه الأحداث التي يحركها خالد وباقي شخصيات العمل.

اختار المخرج عمار سي فضيل الذي يخوض أول تجاربه التلفزيونية بعد أعمال سينمائية ناجحة، أبرز نجوم التلفزيون والسينما في الجزائر، في صورة مصطفى لعريبي وعزيز بوكروني وفيزية توقرتي ونسرين سرغيني، الذين سيكونون في أدوار البطولة.

المصرى اليوم

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