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«الأسد» يصدر أمرًا إداريًا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش

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«الأسد» يصدر أمرًا إداريًا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش «الأسد» يصدر أمرًا إداريًا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بداية 2022.

قالت وكالة «سانا» الرسمية عبر موقعها الإلكتروني أن الأمر الإداري يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠٢٢ وفقا لما يلي :

الضباط (المُحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.

الأطباء البشريون الأختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1/1/2022م وفقاً لما يلي:

- صف الضباط والأفراد (المُحتفظ بهم والمُلتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من /6/ سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.

المصرى اليوم

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