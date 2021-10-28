مشروعات حياه كريمه بمركز مطوبس تظهر للنور (تفاصيل)

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تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، همه ونشاط في كافة القطاعات الخدمية لإقامة مشروعات حياة كريمة ب 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس الأشد فقرا بمحافظة كفر الشيخ يمثلون 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و565 ألف و20 نسمة بمدن وقرى المحافظة بالنسبة لآخر احصائية لعدد السكان ،و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فتم البدء في 128 مشروعات من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددهم 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

ووجه محافظ كفر الشيخ وحده الجيومكانية بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التي سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلي بالمستهدف، لعمل خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث،أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية والبرنامج القومي «حياة كريمة» والذي يضم 18 قرية ، و187 تابع في ظل متابعة مستمرة منه ، ومن عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ على الأعمال الجارية وتواجد مستمر من محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يتابع الأعمال بالمشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس بصفة يومية، مؤكداً على حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبنى، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجاري المائية بقرى مركز مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري انشائها بقرى مركز مطوبس وعددها 588 مشروعاً تشمل كافة القطاعات،منها 48 مشروع صرف صحي، تم البدء في16مشروعا، بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، بالإضافة لتنفيذ 10 مشاريع صرف صحي اتحاد أوربي وسيتم الربط عليها مشروعات صرف صحي «حياة كريمة»،و21مشروع مياه شرب،تم البدء في19مشروعاً وتم الانتهاء من مشروعين بتكلفة تقديرية 504.50 مليون جنيه، وجاري تغيير خط 1000 متر بطول 800متر لخدمة القرى ،وفي قطاع الصحة 25 مشروعاً ،و86 مشروعاً بالتربية والتعليم«مدارس وأبنية»، تم البدء ب 37 مشروعاً، وتم الانتهاء من 5 مدارس بتكلفة 270 مليون جنيه ،و19مشروعا بالشباب والرياضة،«مركزاً شباباً»، تم البدء ب 16 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، يتم إقامة 19 مشروعاً خاص بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة منازل القرى، كما سيتم اقامة 15 مشروعا خاص بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط انترنت فائقة السرعة للمنازل ،كما تم إدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيلها ورصفها، كما سيتم إقامة 93 شروعاً خاص بقطاع الكهرباء والإنارة العامة وتم البدء بمشروعين منهم بتكلفة مليار و193 مليون جنيه، وسيقام 12 مشروعاً تنموياً ،و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة ،و12 مشروعاً خاصاً بقاع تدعيم الوحدات .

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، كما سيتم انشاء 16مشروعاً خاص بقطاع الري والموارد المائية تم البدء في 11مشروعا وتم الانتهاء من 5 مشاريع بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، ،و7 وحدات إسعاف تم البدء في اقامة 4منهم، و24 مشروعاً خاص بالقطاع الأزهري وسيتم اقامة 13 كوبري تم البدء فيها ،كما سيتم ،5 مجمعات خدمية ،و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية ،و5 مشروعات خاص بالمجمعات الزراعية والبيطرية، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية ،بإجمالي 588 مشروعاً، ووجه نائب محافظ كفر الشيخ المشاركون في تنفيذ تلك المشروعات بشرح ما يجري على الأرض أهالي مطوبس، وأنه تم حصر 900 منزلاً ضمن المستحقين لسكن كريم بقرى مركز مطوبس، وأن الباب مازال مفتوحا لضم المزيد من المستحقين من الأسر الذين يقطنون بمنازل تحتاج لإعادة بناء لتوفير سكن كريم لهم .

وأكد محمد رأفت، معاون كفر الشيخ، ومنسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، أن برنامج حياة كريمة يلقى اهتماما كبيراً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن اهتمام المحافظة لقرى الجزيرة الخضراء كبيراً، لتكون احدى المزارات الهامة لكونها مطلة على البحر إضافة لموقعها المتميز، إضافة لوقوع البرزخ بجوارها ولابد من الاهتمام بذلك الموقع الذي يلتقي نهر النيل بالبحر المتوسط.

مطوبس

مطوبس