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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة
بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال لـ 185 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 48.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، ومبكو، ومهارة، وأسترا الصناعية، وزجاج الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، وبتروكيم، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 8.24%.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 343.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24255.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1348 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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